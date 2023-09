Cisco: zeroday in GET VPN-feature IOS, kritiek lek in Catalyst SD-WAN Manager

Cisco waarschuwt organisaties voor een actief aangevallen zerodaylek in de GET VPN-feature van IOS en IOS XE, alsmede een kritieke kwetsbaarheid in de Catalyst SD-WAN Manager. Group Encrypted Transport VPN (GET VPN) is een verzameling features voor het versleutelen van WAN-verkeer. Een kwetsbaarheid in de feature (CVE-2023-20109) maakt het mogelijk voor een aanvaller om willekeurige code op systemen uit te voeren.

Volgens Cisco is misbruik op twee manieren mogelijk, waarbij een aanvaller in beide gevallen de omgeving al eerder moet hebben gecompromitteerd. De eerste methode is het compromitteren van de keyserver waar GET VPN gebruik van maakt. De andere manier is het aanpassen van de configuratie van gebruikers, zodat er naar een malafide keyserver wordt gewezen. Cisco ontdekte misbruik van de GET VPN-feature. Tijdens het verdere onderzoek werd de kwetsbaarheid ontdekt.

Een andere kwetsbaarheid (CVE-2023-20252) waarvoor organisaties worden gewaarschuwd bevindt zich in de Cisco Catalyst SD-WAN Manager. Het gaat om een kritiek beveiligingslek waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand het systeem kan overnemen. De SD-WAN Manager biedt een grafisch dashboard voor het monitoren van netwerkprestaties vanaf een centraal monitoringssysteem. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.