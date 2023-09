Kritiek lek in Exim-mailservers maakt remote code execution mogelijk

In de populaire e-mailserversoftware Exim bevindt zich een kritieke kwetsbaarheid die remote code execution mogelijk maakt, waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller de server kan overnemen, en een beveiligingsupdate is nog niet beschikbaar. Dat stelt securitybedrijf ZDI, dat Exim naar eigen zeggen vorig jaar juni over het probleem inlichtte.

De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-42115, bevindt zich in de smtp-service en wordt veroorzaakt door onvoldoende validatie van gebruikersinvoer. Een aanvaller kan hierdoor een 'out-of-bounds write' veroorzaken die het uitvoeren van willekeurige code mogelijk maakt. De impact van het beveligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

Verdere details zijn niet door het ZDI gegeven. De onderzoekers van het bedrijf stellen dat ze Exim vorig jaar juni over de kwetsbaarheid informeerden. Op 25 april van dit jaar vroegen de onderzoekers om een update, waarop Exim vroeg om de bugmelding opnieuw op te sturen, wat op 10 mei werd gedaan. Op 25 september vroeg het ZDI wederom of er al een update beschikbaar was en het van plan was om de kwetsbaarheid openbaar te maken.

Gisteren werd het bestaan van het beveiligingslek openbaar gemaakt, hoewel het ZDI geen technische details of een proof-of-concept exploit heeft gegeven waarmee misbruik mogelijk is. Aangezien er geen beveiligingsupdate beschikbaar is adviseert het securitybedrijf om de 'interactie met de applicatie' te beperken. In het verleden zijn kwetsbaarheden in Exim regelmatig gebruikt om mailservers mee aan te vallen.