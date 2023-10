Overheidswebsites krijgen straks nieuwe domeinnaamextensie

Websites van de overheid krijgen straks een nieuwe domeinnaamextensie zodat ze beter voor burgers te herkennen zijn. De extensie zal naar verwachting later dit jaar bekend worden gemaakt. Security.NL meldde vorige week dat het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek had laten uitvoeren of een uniforme domeinnaamextensie helpt om overheidssites beter te herkennen. Uit dat onderzoek blijkt dat dit inderdaad het geval is, waarbij burgers een voorkeur blijken te hebben voor de extensie .overheid.nl.

Op landelijk niveau zijn er ruim 1800 overheidswebsites, met verschillende naamgeving en huisstijlen. Het registreren van een .nl-domeinnaam is eenvoudig voor cybercriminelen, die zo phishingaanvallen op burgers kunnen uitvoeren. "Je kunt niet verwachten dat iedereen phishing kan herkennen of zichzelf 100 procent hiertegen kan wapenen. Als het aanpassen van domeinnamen mensen daarbij kan helpen dan is dat laaghangend fruit en moeten we dat dus regelen", zegt VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski tegenover het AD.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat aan de krant weten dat demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering eind dit jaar de nieuwe domeinnaamextensie voor overheidswebsites zal bekendmaken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan op .overheid.nl of .gov.nl. Verschillende andere landen gebruiken al een aparte extensie voor overheidssites. "Laten we mensen zo veel mogelijk beschermen tegen oplichters. Een herkenbare domeinnaam kan al een hoop schelen", stelt D66-Kamerlid Dekker-Abdulaziz.