Encryptiesoftware VeraCrypt ontvangt na anderhalf jaar nieuwe update

Na anderhalf jaar is er een nieuwe versie van de encryptiesoftware VeraCrypt verschenen, die Windows XP, 7 en 8.1 niet meer ondersteunt, geen TrueCrypt-containers meer kan mounten en ook support voor verschillende oude encryptiealgoritmes heeft laten vallen. VeraCrypt is een opensource-encryptieprogramma voor Linux, macOS en Windows gebaseerd op het populaire TrueCrypt waarvan de ondersteuning in 2014 werd gestopt.

VeraCrypt versie 1.25.9 is de laatste versie van de software en dateert van vorig jaar februari. De software wordt door Mounir Idrassi ontwikkeld die dit naast een betaalde baan erbij doet. Idrassi heeft nu VeraCrypt 1.26.7 gelanceerd. Met name de Windowsversie bevat een groot aantal bugfixes en aanpassingen, onder andere voor Windows 11. Daarnaast is Windows 10 nu de minimum ondersteunde Windowsversie. Verder ondersteunt VeraCrypt nu ook EMV banking smart cards als keyfiles voor non-system volumes.