Autoriteit Persoonsgegevens tegen Wetsvoorstel registratie sekswerkers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opnieuw niet te spreken over een wetsvoorstel van het kabinet omdat het de privacy van betrokkenen raakt. Het voorstel in kwestie betreft de registratie van sekswerkers. Volgens de AP bestaat het risico dat het voorstel de positie van kwetsbare sekswerkers juist verslechtert. Bovendien kan het voorstel leiden tot grote verschillen tussen gemeenten, die in de praktijk mede invulling moeten geven aan het beleid voor sekswerk. De toezichthouder adviseert daarom het wetsvoorstel niet door te zetten, tenzij het beter wordt onderbouwd.

Het kabinet wil met het voorstel voor de Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven dat gemeenten seksbedrijven kunnen verplichten om persoonlijke gegevens van sekswerkers te registreren. Deze informatie zou gemeenten beter zicht geven op de seksbranche, om zo bijvoorbeeld mensenhandel tegen te gaan. De AP stelt dat in de praktijk het tegenovergestelde dreigt te gebeuren. Namelijk dat sekswerkers uit vrees voor registratie en verlies van privacy de ongereguleerde branche opzoeken en zo kan op uitbuiting en mensenhandel lopen.

Het wetsvoorstel moet op deze dreigende averechtse effecten ingaan, maar doet dat niet. De wetgever is dat verplicht, onder meer vanuit het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en de AVG. "Het kan toch niet zijn dat sekswerkers straks misschien slechter af zijn, nota bene door beleid van de overheid?", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. Zij vindt dat het kabinet beter duidelijk moet maken hoe dit wetsvoorstel sekswerkers gaat helpen. En wat het kabinet gaat doen om averechtse effecten te voorkomen.

Dit is de tweede keer dat de Autoriteit Persoonsgegevens wijst op een mogelijk averechts effect van wetgeving over sekswerkers. Drie jaar geleden adviseerde de AP negatief over de Wet regulering sekswerk en de daarin voorgestelde vergunningplicht voor sekswerkers. Vorig jaar stelde de toezichthouder nog dat het kabinet wetsvoorstellen te vaak ziet als vrijbrief om bijna ongelimiteerd persoonsgegevens van burgers te verzamelen, op te slaan of te verspreiden.