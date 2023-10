Cisco verwijdert hardcoded wachtwoord dat aanvaller root-toegang geeft

Cisco heeft in een product dat de hulpdiensten in de Verenigde Staten en Canada gebruiken om telefoongesprekken naar het noodnummer 911 te routeren en de locatie van de beller vast te stellen een hardcoded wachtwoord verwijderd waarmee een ongeauthenticeerde aanvaller als root op het systeem kon inloggen.

De kritieke kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-20101, bevindt zich in de Cisco Emergency Responder. Deze oplossing moet ervoor zorgen dat de Cisco Unified Communications Manager of andere voip-oplossing noodgesprekken naar de juiste lokale meldkamer doorstuurt. Ook worden via de oplossing logs van noodoproepen bijgehouden, alsmede de locatie van de beller vastgesteld.

De Cisco Emergency Responder bevat een hardcoded wachtwoord voor een root-account dat niets is te verwijderen of aan te passen. Volgens Cisco worden dergelijke hardcoded inloggegevens meestal gebruikt tijdens de ontwikkeling. Via het beveiligingslek, waarvan de impact op een schaal van 1 tot en met 10 met een 9.8 is beoordeeld, kan een aanvaller als root op een kwetsbaar systeem inloggen. Organisaties worden opgeroepen de nu beschikbare gestelde update te installeren. Workarounds zijn niet beschikbaar.