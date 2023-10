DigiD-app laat gebruikers via pincode bij meerdere organisaties inloggen

Gebruikers van de DigiD-app die vanaf hun computer of tablet bij meerdere overheidsorganisaties willen inloggen hoeven voortaan niet opnieuw een qr-code te scannen en een koppelcode in te voeren. Het invoeren van een pincode in de DigiD-app is voortaan voldoende, zo laat DigiD-beheerder Logius vandaag weten.

Wanneer mensen via hun computer of tablet bij een overheidsinstantie willen inloggen kunnen zij hiervoor de DigiD-app gebruiken. Er moet dan eerst in de DigiD-app een koppelcode worden ingevoerd en een qr-code gescand. Zo herkent DigiD wie wil inloggen met de app en worden de apparaten tijdens het inloggen aan elkaar gekoppeld. Als dezelfde persoon binnen drie uur opnieuw bij een andere organisatie wil inloggen met de DigiD-app, dan is het voortaan niet meer nodig om opnieuw een koppelcode in te voeren en qr-code te scannen, maar volstaat het invoeren van een pincode.

Volgens Logius is het overnemen van de koppelcode en scannen van de qr-code niet voor iedereen even makkelijk. De DigiD-helpdesk ontvangt hier geregeld vragen over. "Door deze stappen zo min mogelijk te vragen aan de gebruiker verbeteren wij het gebruiksgemak van de DigiD-app en blijft de veiligheid gewaarborgd", aldus de DigiD-beheerder.

Het inloggen via de pincode hangt af van het type koppelvlak waarop de betreffende organisatie is aangesloten. Als een gebruiker achter elkaar bij verschillende organisaties wil inloggen die op hetzelfde koppelvlak zijn aangesloten, werkt het versneld inloggen altijd. In sommige gevallen, wanneer de koppelvlakken van elkaar verschillen, dan werkt het niet altijd. De gebruiker doorloopt dan de normale inlogprocedure.