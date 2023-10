Belgische sekswebsite lekt privédata 415.000 bezoekers en adverteerders

De Belgische sekswebsite Redlights.be heeft de privégegevens van honderdduizenden bezoekers en adverteerders gelekt. Een aanvaller wist door een 'manuele fout in de codering' de data te stelen en dreigt de gegevens nu via internet aan te bieden. Redlights is een website waar volwassenen afspraakjes kunnen maken met sekswerkers, die hun diensten via de website adverteren.

Volgens de aanbieder is de website 'van nature al erg beveiligd', maar kon de aanvaller door een 'manuele fout in de codering' de privégegevens en het berichtenverkeer van 415.000 bezoekers en adverteerders bemachtigen. Het gaat daarbij om 287.000 accounts die niet meer actief worden gebruikt. Van de 128.000 actieve accounts zijn er 87.000 bezoekers en 41.000 adverteerders.

Het bedrijf achter de website zegt dat het begin dit jaar een 'extra beveiligingslaag' heeft aangebracht die ervoor zorgt dat alle privégegevens en berichten 'extra versleuteld en gecodeerd' zijn. Adverteerders en bezoekers die vanaf februari dit jaar actief zijn zouden zich geen zorgen hoeven te maken. Technische details over de extra beveiligingslaag en extra encryptie zijn niet gegeven. Wel worden gebruikers en adverteerders opgeroepen hun wachtwoord te wijzigen.

Ook over de gebruikte kwetsbaarheid zijn geen details gegeven, behalve dat het een 'bug in de codering' betrof. "De hacker dreigt er nu mee de gelekte data aan te bieden op het dark web aan de hoogste bieder, nadat hij de gesprekken had afgebroken en alle communicatie was gestopt. Zowel de computer crime unit van de federale politie als het parket proberen er alles aan te doen om de hacker te identificeren en in de boeien te slaan", zo laat het persbericht van de website verder weten.