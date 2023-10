Ubuntu verhelpt Vim-kwetsbaarheden die aanvaller code laten uitvoeren

Ubuntu heeft vandaag beveiligingsupdates uitgebracht voor dertien kwetsbaarheden in teksteditor Vim waardoor een aanvaller in het ergste geval willekeurige code op het systeem van gebruikers kan uitvoeren of een denial of service veroorzaken. Vim wordt omschreven als een 'verbeterde kloon' van de populaire teksteditor vi.

Het programma bevat meerdere kwetsbaarheden (CVE-2022-3235, CVE-2022-3278, CVE-2022-3297, CVE-2022-3491, CVE-2022-3352 en CVE-2022-4292) waardoor een aanvaller willekeurige code op het systeem van de gebruiker kan uitvoeren als die een speciaal geprepareerd bestand via Vim opent. Het probleem wordt veroorzaakt doordat Vim bij het openen van deze bestanden niet goed omgaat met geheugen. Ubuntu adviseert gebruikers om te updaten naar versies 22.04, 20.04, 18.04 en 14.04.