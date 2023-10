Belgische politie adviseert KeePass voor opslaan van wachtwoorden

In het kader van de Europese maand van de cyberveiligheid heeft de Belgische politie vandaag verschillende beveiligingsadviezen gegeven voor het beschermen van gegevens en accounts, waaronder het gebruik van wachtwoordmanager KeePass, het opslaan van gegevens in de cloud of een externe harde schijf en zowel gedateerd als recent advies voor het maken van wachtwoorden.

Jaarlijks staat oktober in de EU een maand lang in het teken van cybersecurity, waarbij allerlei initiatieven worden aangekondigd, maar organisaties ook met advies en uitleg komen. De Belgische politie vraagt vandaag de aandacht voor het beschermen van data met een artikel genaamd 'beveilig de toegangssleutel tot je gegevens'.

"Door onze veranderde gewoontes maken we online steeds meer profielen aan met een groot aantal wachtwoorden die we allemaal moeten onthouden. Gelukkig bestaan er wachtwoordmanagers zoals KeePass om ons het leven makkelijker te maken", zo laat het artikel weten. "Je kan deze offline wachtwoordmanager gratis en eenvoudig installeren zonder een account te hoeven aanmaken. Het gaat om een soort kluis die je op jouw computer plaatst en waarin je al jouw wachtwoorden opslaat." Waarom de Belgische politie specifiek KeePass noemt staat niet in het artikel vermeld. Er worden ook geen andere wachtwoordmanagers genoemd.

Daarnaast worden ook tips gegeven voor het maken van wachtwoorden, waarbij zowel gedateerd advies als recent advies wordt gecombineerd. Zo wordt het standaard advies gegeven om kleine letters, hoofdletters, cijfers en minstens één speciaal karakter te gebruiken. Steeds meer organisaties adviseren echter passphrases, een wachtwoord dat uit meerdere woorden bestaat. Ook de Belgische politie doet dat: 'neem een zin en plak de woorden aan elkaar'.

Verder krijgen gebruikers het advies om multifactorauthenticatie (MFA) in te schakelen en waakzaam te blijven. "Denk vooruit en maak een back-up van je gegevens voor als je toch nog in de val zou lopen. Informeer voor professionele gegevens bij je systeembeheerder. Sla je persoonlijke gegevens op in de cloud of op een externe harde schijf."