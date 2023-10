Microsoft wijst 365-beheerders op nieuwe anti-spamregels van Google

Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden voor partijen die grote hoeveelheden e-mail naar Gmail-gebruikers sturen. Iets waar ook afnemers van Microsoft 365 rekening mee moeten houden, zo stelt Microsoft. Google gaat vanaf februari verplicht dat 'bulk senders' hun e-mail authenticeren door gebruik te maken van e-mailstandaarden SPF of DKIM.

"Wie e-mails via Microsoft 365 verstuurt kan tegen nieuwe problemen aanlopen bij het afleveren van e-mails bij populaire mailproviders. Google heeft bijvoorbeeld strengere beveiligingseisen gesteld aan het authenticeren van inkomende e-mailberichten, met name als die in grote hoeveelheden worden verstuurd", zo laat het Exchange Team in een blogposting weten.

Volgens Microsoft kunnen organisaties het afleveren van hun verstuurde e-mail verbeteren als er gebruik wordt gemaakt van standaarden als SPF, DKIM en DMARC. Dit moet ontvangers tegen malafide berichten beschermen en verkleint de kans dat een e-mail als spam wordt aangemerkt. "We raden onze klanten ten zeerste aan om deze methodes te gebruiken om de kans te vergroten dat e-mail door externe ontvangers wordt geaccepteerd."

Microsoft voegt toe dat het niets kan doen als een derde partij verzonden e-mails weigert. In dat geval is het aan systeembeheerders van de betreffende organisatie om aanpassingen door te voeren om de afzenderreputatie te verbeteren. Daarbij stelt het techbedrijf ook dat het versturen van bulkmail via Microsoft 365 'geen ondersteund gebruik' van de dienst is. Voor dergelijke mailings wordt aangeraden om de e-mails via de eigen on-premise mailservers of een bulkmailprovider te versturen.