Overheid gaat effectiviteit Nederlands cybersecuritybeleid meten

De overheid gaat de effectiviteit van het Nederlandse cybersecuritybeleid meten, wat bij toekomstig beleid kan helpen, zo heeft demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid vandaag bekendgemaakt. Een jaar geleden publiceerde het kabinet de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS). In deze strategie staan de ambities en plannen voor een digitaal weerbaar Nederland voor de komende zes jaar beschreven. Daarin maakt het kabinet onder andere de eindgebruiker minder verantwoordelijk voor cybersecurity.

Volgens de minister kan er nog niet op alle onderdelen worden gezegd hoe het met de implementatie van de strategie gaat. "Veel trajecten zijn nog volop in ontwikkeling of gaan pas in de komende jaren van start." Daarnaast is de uiteindelijke monitoringsstructuur nog in ontwikkeling. Het doel is om straks per doel duidelijk te maken of de gestelde actie is uitgevoerd, of dit volgens plan gebeurde en wat de verandering is ten aanzien van de beginsituatie.

"Om deze beginsituatie te bepalen wordt momenteel een nulmeting uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau", voegt de minister toe. Volgens Yesilgöz is het uitvoeren van de nulmeting voor de NLCS een tijdsintensief proces en wordt het rapport met de resultaten begin volgend jaar verwacht. "Deze nulmeting vormt de basis voor de uiteindelijke monitoringsstructuur. De eerste voortgangsrapportage op basis van deze monitoringsstructuur volgt in het najaar 2024."

Daarnaast wordt er gewerkt aan het meten van de effectiviteit van het cybersecuritybeleid in Nederland. Het beleid om de digitale weerbaarheid van Nederland te verhogen is een relatief nieuw domein, stelt de minister. "Het is belangrijk om de ontwikkeling van de digitale weerbaarheid en de impact van het overheidsbeleid hierop zo goed als mogelijk in kaart te brengen en te meten. Dit draagt bij aan de onderbouwing van toekomstige beleidskeuzes."