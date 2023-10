Windows 10 gaat laatste twee jaar van beveiligingsupdates in

Nog twee jaar en dan stopt Microsoft de ondersteuning van Windows 10 Home en Pro. Het besturingssysteem zal vanaf 14 oktober 2025 geen beveiligingsupdates meer ontvangen. Organisaties zullen dan op Windows 11 moeten overstappen. Hoewel deze versie al beschikbaar is, is Windows 10 in veel bedrijfsomgevingen nog altijd heer en meester, zo stelt it-bedrijf Lansweeper op basis van onderzoek onder 33 miljoen Windowscomputers.

Meer dan tachtig procent van de onderzochte systemen draait Windows 10, op afstand gevolgd door Windows Server en Windows 11 met respectievelijk 9,1 en 8,3 procent. Gebruikers van Windows 10 Home en Pro kunnen kosteloos naar Windows 11 upgraden als hun computer dit ondersteunt. Windows 11 stelt namelijk verschillende systeemeisen. Van de systemen die Lansweeper analyseerde bleek 67,5 procent over de minimaal vereiste processor te beschikken. Driekwart voldoet aan de eis voor een trusted platform module (TPM) 2.0.

Bij de vorige meting in september 2022 draaide 5,7 procent van de Windowscomputers nog op Windows 11. Dat is nu gestegen naar 8,3 procent. "Dit is het eerste jaar dat we een aanzienlijke groei in de Windows 11-adoptie hebben gezien", aldus het it-bedrijf. De voornaamste reden hiervoor is dat nieuwe computers van Windows 11 zijn voorzien. Daarnaast is Windows 11 nu twee jaar beschikbaar, waardoor de overstap als minder riskant wordt ervaren, zo stelt Lansweeper.

"Microsoft staat de komende twee jaar een grote uitdaging te wachten: het overtuigen van de enorme groep gebruikers om hun geliefde Windows 10 te verlaten en over te stappen op Windows 11", stelde Windowsvolger Ed Bott eerder dit jaar. Hij sluit niet uit dat Microsoft de deadline voor het besturingssysteem verlengt. Marktvorser IDC liet eind september weten dat het voor volgend jaar verwacht dat bedrijven met de migratie naar Windows 11 zullen beginnen.