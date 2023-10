Criminelen installeren script op Citrix NetScalers om inloggegevens te stelen

Criminelen maken gebruik van een kwetsbaarheid in Citrix NetScalers om een script op de apparaten te installeren waarmee ze inloggegevens van gebruikers kunnen stelen, zo waarschuwt IBM Security X-Force, dat stelt dat honderden NetScalers getroffen zijn. Het beveiligingslek in NetScaler ADC (voorheen Citrix ADC) en NetScaler Gateway (voorheen Citrix Gateway) laat een aanvaller willekeurige code op de server uitvoeren.

Citrix kwam op 18 juli met beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2023-3519. Op dat moment werd er al actief misbruik van het lek gemaakt. Via het beveiligingslek installeren de aanvallers een webshell, waarmee ze toegang tot de server behouden en verdere aanvallen kunnen uitvoeren. Volgens onderzoekers waren op het moment van de aanvallen 31.000 Citrix NetScalers kwetsbaar voor CVE-2023-3519. In augustus werd gemeld dat ruim 1800 NetScalers nog met een webshell besmet waren.

In september ontdekte X-Force een campagne waarbij aanvallers het beveiligingslek misbruiken om een script op de inlogpagina van kwetsbare apparaten te installeren dat de inloggegevens van gebruikers steelt. De onderzoekers van IBM wisten de command & control-server van de aanvallers te identificeren. Aan de hand daarvan werden bijna zeshonderd ip-adressen van getroffen NetScalers gevonden waarvan de inlogpagina was aangepast. Het gaat vooral om NetScalers in Europa en de Verenigde Staten. De eerste aangepaste inlogpagina's dateren van 11 augustus.