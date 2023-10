Duizenden WordPress-sites gecompromitteerd via lek in tagDiv-plug-in

De afgelopen weken zijn duizenden WordPress-sites gecompromitteerd via een kwetsbaarheid in de tagDiv-plug-in waar de websites gebruik van maken, zo stelt securitybedrijf Sucuri. De plug-in wordt gebruikt in combinatie met het Newspaper theme van tagDiv waarmee beheerders eenvoudig artikelen en blogpostings op hun websites kunnen publiceren. TagDiv claimt dat het Newspaper theme door 135.000 sites wordt gebruikt.

Halverwege september werden details openbaar gemaakt van een kwetsbaarheid in de plug-in (CVE-2023-3169) waardoor ongeauthenticeerde stored cross-site scripting mogelijk is. Een aanvaller kan daardoor malafide scripts aan kwetsbare WordPress-sites toevoegen waarmee de cookies van de sitebeheerder worden gestolen. Met deze cookies kunnen de aanvallers vervolgens op de website inloggen.

De aanvallers gebruiken hun toegang vaak om verdere malafide code aan de gecompromitteerde WordPress-site toe te voegen die bezoekers naar allerlei scamsites doorstuurt. Deze malafide code werd vorige maand op zeventienduizend WordPress-sites aangetroffen. Meer dan negenduizend van deze sites waren via het lek in de tagDiv-plug-in gecompromitteerd, aldus Sucuri. WordPress-sites die van de plug-in gebruikmaken wordt aangeraden om te updaten naar versie 4.2 waarin het probleem is verholpen.