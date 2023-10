Gfk: privacy belangrijkste reden om smart home oplossingen te weren

Privacy is de belangrijkste reden voor Nederlanders om geen smart home oplossingen te kopen, zo stelt marktonderzoeksbureau GfK dat onder duizend mensen onderzoek deed. Sinds 2015 doet GfK onderzoek naar het gebruik van smart home producten in Nederland. Privacy is al jaren de voornaamste reden om geen smart home oplossingen aan te schaffen. Dit jaar geeft 57 procent van de deelnemers aan het onderzoek aan zich zorgen te maken over hun privacy.

"Nederlanders die nog twijfelen om smart home producten aan te schaffen geven als belangrijkste redenen privacy en veiligheid aan. Consumenten zijn vooral onzeker omdat ze geen inzicht hebben of, hoe en met wie hun gegevens gedeeld worden. Daarnaast is een kwart van de Nederlanders nog steeds bang dat de apparatuur gehackt wordt", zo liet GfK bij een eerdere editie van de jaarlijkse Smart Home Monitor weten. De verwachte aanschafkosten voor smart home apparatuur is dit jaar een minder groot bezwaar in vergelijking met voorgaande jaren.