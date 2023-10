BBB wil opheldering over gebruik metadata bij offline toepassing digitale euro

De BBB heeft demissionair minister Kaag van Financien om opheldering gevraagd of het klopt dat voor de offline mogelijkheden van de digitale euro alsnog gebruik wordt gemaakt van anonieme metadata. Daarnaast vindt de partij dat de overheid in het kader van transparantie ook de nadelen van de digitale euro naar burgers toe moet communiceren.

Volgende week maandag vindt er een vergadering van de Eurogroep plaats waarbij ook de digitale euro wordt besproken. De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de landen van de eurozone samenkomen om euro-aangelegenheden te bespreken. In aanloop naar de vergadering heeft minister Kaag de agenda gepubliceerd, waar verschillende Kamerfracties nu vragen over hebben gesteld.

"Klopt het dat er voor de offline mogelijkheden van de digitale euro alsnog gebruikt wordt gemaakt van anonieme metadata? Is het kabinet van mening dat metadata daadwerkelijk anoniem zijn en nooit getraceerd kunnen worden naar een individu?", zo wil de BBB weten. Daarnaast werd eerder al bekend dat de overheid in de communicatie over de digitale euro vooral de voordelen wil gaan benoemen. De BBB vindt dat in het kader van transparantie van de overheid het ook belangrijk is om de nadelen van de digitale euro ten opzichte van huidige betalingsmogelijkheden te belichten.

Vorige week meldde Kaag dat de Europese Centrale Bank (ECB) naar verwachting later deze maand besluit over de volgende fase van de digitale euro, waarbij er onder andere wordt gekeken naar het 'technisch werk' dat moet worden verricht. Het genoemde besluit gaat nog niet over de vraag of de ECB daadwerkelijk overgaat tot uitgifte van een digitale euro. Pas als er een politiek akkoord is bereikt tussen de lidstaten en met het Europees Parlement over de voorstellen en de verordeningen van kracht worden, kan de ECB de digitale euro uitgeven.

"Waarom wordt het proces zelf voortgezet en hier geld in geïnvesteerd als er nog niet bepaald is of er politieke draagkracht is voor zo’n plan? Gaat het kabinet de Commissie erop wijzen dat het raar is dat het proces verder wordt uitgewerkt voordat er duidelijk is of er politieke draagkracht is, en kan er niet eerder in het proces gekeken worden naar het politieke draagvlak voordat er verder gegaan wordt met het ontwerpen van een digitale euro?", zo wil de BBB verder weten.

Ook de PVV heeft hier vragen over. "Wanneer wordt het bekend of de Europese Centrale Bank daadwerkelijk over zal gaan tot uitgifte van een digitale euro en wanneer wordt naar verwachting een politiek akkoord bereikt tussen de lidstaten en het Europees Parlement over de voorstellen en de verordeningen? " Minister Kaag moet nog antwoord op de vragen geven.