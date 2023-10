UWV onderzoekt gebruik locatiedata bij risicoscan verwijtbare werkloosheid

Het UWV onderzoekt of het bij de pilotfase van de risicoscan 'verwijtbare werkloosheid' op rechtmatige en proportionele wijze gebruik heeft gemaakt van locatiegegevens afkomstig van ip-adressen. Dat laat demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten. Eerder dit jaar bleek dat het UWV door middel van cookies illegaal data verzamelde van mensen die de website bezochten.

De data werd vervolgens gebruikt voor de risicoscan 'verblijf buiten Nederland'. Daarmee wilde het UWV zien of uitkeringsgerechtigden ten onrechte een WW-uitkering ontvingen terwijl ze in het buitenland verbleven. "De gegevens, waaronder de ip-adressen die uit die cookies komen, worden bewaard en voor verschillende doeleinden gebruikt. Omdat er geen toestemming was gevraagd was dit in strijd met de bepalingen uit de AVG", aldus Van Gennip in een antwoord op Kamervragen van D66-Kamerleden Dekker-Abdulaziz en Warmerdam en DENK-Kamerlid Van Baarle.

De Kamerleden wilden ook van de minister weten of het UWV ook van andere risicoscans gebruikmaakt en of dat gebruik rechtmatig en proportioneel is. Zo blijkt het UWV de risicoscan 'verwijtbare werkloosheid' te gebruiken. Deze risicoscan wordt gebruikt om te controleren op verwijtbare werkloosheid bij de aanvraag van een WW-uitkering. Het UWV laat weten dat gegevens afkomstig uit cookies en die in de risicoscan verblijf buiten Nederland gebruikt werden, niet gebruikt worden in de risicoscan verwijtbare werkloosheid.

In de pilotfase van de risicoscan verwijtbare werkloosheid is wel gebruik gemaakt van locatiegegevens afgeleid uit ip-adressen die voortkwamen uit een andere bron dan de cookies die gebruikt werden in de risicoscan verblijf buiten Nederland. Deze locatiegegevens werden op een andere wijze gebruikt in deze scan. Het UWV onderzoekt nu of het gebruik rechtmatig en proportioneel was. "Deze locatiegegevens zijn in de uiteindelijke versie van de risicoscan verwijtbare werkloosheid niet gebruikt omdat deze informatie niet van toegevoegde waarde bleek", voegt Van Gennip toe.