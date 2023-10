Malafide cue sheet laat aanvaller code op Linux-desktops uitvoeren

Een kwetsbaarheid in een library voor het verwerken van cue sheets maakt het mogelijk voor een aanvaller om willekeurige code op Linux-desktops uit te voeren. Daarvoor waarschuwt het GitHub Security Lab, dat het beveiligingslek ontdekte. Het probleem is aanwezig in libcue, een library voor het verwerken van cue sheets. Cue sheets bevatten informatie over de tracks op een cd. Ze worden vaak in combinatie met het Flac-bestandsformaat gebruikt.

Verschillende programma's maken gebruik van de library, waaronder tracker-miners, een applicatie die standaard onderdeel van Gnome is, de standaard desktopomgeving voor veel Linux-distributies. Tracker-miners indexeert bestanden in de home directory, zodat ze eenvoudig te vinden en doorzoeken zijn. De index wordt automatisch bijgewerkt als er een bestand wordt toegevoegd of aangepast, bijvoorbeeld in de downloads directory. Daardoor kunnen Linux-gebruikers door het klikken op een verkeerde link gecompromitteerd worden, aldus Kevin Backhouse van GitHub.

Wanneer een Gnome-gebruiker een cue sheet downloadt, wordt die standaard in de downloads directory geplaatst. Vervolgens wordt het gedownloade bestand automatisch door tracker-miners gescand. Omdat het om een cue sheet gaat gebruikt tracker-miners libcue om het bestand te verwerken. De malafide cue sheet bevat een exploit die vervolgens de kwetsbaarheid in libcue gebruikt om code op het systeem van de gebruiker uit te voeren. Backhouse omschrijft het dan ook als '1-click remote code execution'.

"Soms kan een kwetsbaarheid in een ogenschijnlijk onbeduidende library een grote impact hebben. Vanwege de manier waarop het wordt gebruikt door tracker-miners is deze kwetsbaarheid in libcue een 1-click remote code execution. Als je van Gnome gebruikmaakt installeer dan vandaag nog de update!", laat Backhouse verder weten. GitHub heeft nog geen proof-of-concept exploit beschikbaar gemaakt, zodat gebruikers de tijd hebben om hun distributies te updaten. De kwetsbaarheid wordt aangeduid als CVE-2023-43641 en heeft op een schaal van 1 tot en met 10 een impactscore van 8.8.