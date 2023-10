Air Europa adviseert klanten om creditcard te blokkeren wegens datalek

De Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa heeft klanten vandaag wegens een datalek opgeroepen om hun creditcards te blokkeren als ze daarmee vliegtickets hebben gekocht. Volgens Air Europa is er onlangs een 'cybersecurity incident' in één van de systemen gedetecteerd waarbij mogelijk ook creditcardgegevens van klanten zijn buitgemaakt. Het gaat onder andere om creditcardnummer, verloopdatum en CVV-code.

Verdere details over het incident worden niet door de luchtvaartmaatschappij gegeven. Wel krijgen klanten het advies om met hun bank contact op te nemen en de creditcard te laten blokkeren, om zo frauduleus gebruik te voorkomen. Tal van klanten deelden via X de e-mail die Air Europa over het datalek verstuurde. Hoeveel klanten door het datalek zijn getroffen is niet bekend.