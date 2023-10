Microsoft gaat VBScript in Windows volledig verwijderen, zo heeft het techbedrijf aangekondigd. Een reden wordt niet gegeven, maar een aantal jaren geleden liet Microsoft nog weten dat veel aanvallen op gebruikers plaatsvinden door middel van VBScript.

VBScript is een scriptingtaal waar websites en webapplicaties gebruik van kunnen maken. Aanvallers maken er echter ook op grote schaal gebruik van door malafide VBScript-bestanden te versturen die de uiteindelijke malware op het systeem downloaden. Vanwege dergelijke aanvallen besloot Microsoft eerder al om de scriptingtaal in Internet Explorer 11 uit te schakelen, wat voor een "veiligere ervaring" moest zorgen.

Nu meldt het techbedrijf dat het van plan is om VBScript volledig in Windows uit te faseren. Daarbij zal de scriptingtaal eerst nog als 'feature on demand' beschikbaar zijn, zodat organisaties zich op het einde verdwijnen ervan kunnen voorbereiden. In welke Windowsversies VBScript zal verdwijnen en op welke termijn is nog niet bekend.