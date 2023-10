Minister: client-side scanning bij nieuw materiaal niet betrouwbaar

De technologie om via client-side scanning nieuw misbruikmateriaal en grooming op de telefoons van burgers te detecteren is niet betrouwbaar genoeg en moet daarom niet worden ingezet zoals de Europese Commissie wil, zo stelt demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. Brussel wil client-side scanning inzetten om alle chatberichten die burgers in de EU versturen te controleren op zowel bekend als onbekend misbruikmateriaal, alsmede grooming.

"Voor detectie van bekend materiaal worden zogenoemde hashes met een hashdatabase gematcht. Bestaand materiaal betreft bekend materiaal dat reeds als strafbaar materiaal is geclassificeerd en als zodanig in een database is opgenomen. Van dit materiaal wordt een zogenaamde ‘hash’ gemaakt, een identificatie op basis van een pixel. Deze hash wordt vervolgens opgenomen in een hashdatabase", laat Yesilgöz op vragen van het CDA weten.

Volgens de minister is deze manier van detectie betrouwbaar en heeft een laag aantal vals-positieven. Experts die vandaag de Tweede Kamer over client-side scanning gaan informeren waarschuwen dat een vals-positief vergaande gevolgen kan hebben voor de burgers die het betreft. In het geval van detectie van nieuw materiaal en grooming wordt gebruik gemaakt van 'AI-classifiers'. Het gebruik van AI-classifiers om op telefoons naar content te scannen levert een relatief hoog aantal vals-positieven op, laat Yesilgöz weten.

"Op deze manier worden mensen ten onrechte in verband gebracht met de verspreiding van dit materiaal en dat acht het kabinet zeer onwenselijk. Nederland vindt hierom het huidige voorstel op deze onderdelen disproportioneel in het licht van de grondrechten die hier in het geding zijn en acht daarom de hieruit voortvloeiende inbreuk op die grondrechten niet gerechtvaardigd", aldus de minister, die dit als reden noemt waarom Nederland de detectie van nieuw materiaal en grooming buiten de Europese Verordening wil houden.