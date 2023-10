VNG en NVVB pleiten voor snelle invoering van elektronisch stemmen tellen

Het kabinet moet haast maken met het invoeren van het elektronisch tellen van stemmen in Nederland, zo vinden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Bugerzaken (NVVB). Daarnaast moet worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om uiteindelijk elektronisch te stemmen in te voeren. Volgens de verenigingen is er vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken onvoldoende aandacht om het verkiezingsproces door kleinere stembiljetten en het elektronisch tellen te verbeteren. Dat schrijven de VNG en NVVB in een brief aan de Tweede Kamer (pdf).

De verenigingen stellen dat de snelheid waarmee de experimenten en proeven met het kleinere stembiljet en elektronisch tellen zullen worden uitgevoerd dusdanig traag zijn, dat er niet voor 2030 zicht is op de invoering ervan. "Ons pleidooi is daarom dat u als Tweede Kamer aanstuurt op een proces dat leidt tot snellere stappen richting duurzaam uitvoerbare verkiezingen. Als sleutelproces binnen onze democratische rechtstaat vragen wij extra te investeren de komende jaren in het versnellen van de stap naar een kleine stembiljet en elektronisch tellen."

De VNG en NVVB schrijven in hun brief dat het tempo op dit moment te laag ligt, terwijl met een beperkte investering versnelling al mogelijk zou moeten kunnen zijn. "De invoering van een nieuw en kleiner stembiljet gecombineerd met elektronisch tellen brengt daadwerkelijke verlichting van de uitvoeringslast voor het verkiezingsproces voor gemeenten." Tegelijkertijd willen de verenigingen dat wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om uiteindelijk elektronisch te stemmen in te voeren.

Tijdens de evaluatie van de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen eerder dit jaar drong de NVVB er ook al op aan om het proces van het experimenteren met een nieuw stembiljet flink te versnellen (pdf). "Een nieuw stembiljet biedt daarnaast mogelijkheden om elektronisch tellen mogelijk te maken. Het advies is dan ook om de digitaliseringsagenda naar voren te halen en het Belgische (Vlaamse) model (combinatie van een stemprinter en elektronisch stemmenteller) te onderzoeken."

Uit een verslag van de evaluatiebijeenkomsten van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat veel gemeenten denken dat de problemen met de uitvoerbaarheid van de verkiezingen zijn op te lossen met elektronisch stemmen in een stemlokaal, al dan niet in combinatie met elektronisch tellen (pdf). Ook wordt internetstemmen genoemd. "Een ander argument voor elektronisch stemmen is volgens sommige gemeenten de veelheid papier die nu gebruikt wordt en de hoeveelheid tellers die nodig zijn voor het tellen van de stembiljetten", aldus het ministerie.