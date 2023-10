VS meldt actief misbruik van kritiek lek in Adobe Acrobat en Reader

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in Adobe Acrobat en Reader waardoor systemen in het ergste geval via een malafide pdf-bestand zijn over te nemen. Dat meldt het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security.

Het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2023-21608, werd op 10 januari van dit jaar door Adobe verholpen. Op dat moment werd er geen misbruik van de kwetsbaarheid gemaakt. Via de kritieke kwetsbaarheid kan een aanvaller door middel van een malafide pdf-bestand een use-after-free veroorzaken waardoor het uitvoeren van willekeurige code met rechten van de ingelogde gebruiker mogelijk is.

In maart verscheen er vervolgens exploitcode voor het probleem online. Inmiddels wordt het beveiligingslek actief bij aanvallen ingezet, aldus het CISA. Details over de aanvallen zijn niet gegeven. Het CISA heeft Amerikaanse overheidsinstanties opgedragen om de updates van Adobe voor 17 november te installeren.