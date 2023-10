Belgische overheid ontwikkelt Chrome-extensie die voor phishing waarschuwt

De Belgische overheid heeft een extensie voor Google Chrome ontwikkeld die burgers voor phishing waarschuwt. Volgende week lanceert het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) een nieuwe bewustzijnscampagne met de titel 'Phishing, ‘t zit in de details' die aandacht vraagt voor phishing en burgers oproept om de extensie te installeren (pdf).

Vorig jaar wisten criminelen in België door middel van phishing veertig miljoen euro te stelen. Een jaar eerder ging het nog om een bedrag van 25 miljoen euro. De nieuwe publiekscampagne roept burgers op om altijd de url van een website te controleren voordat ze op een link klikken. Daarnaast wordt aangeraden om de Safeonweb browser-extensie via safeonweb.be te installeren.

De extensie wordt aangeboden via de Chrome Web Store en bevindt zich nog in de bètafase. De Safeonweb-extensie beoordeelt websites op basis van verschillende factoren, zoals eigenaar en certificaatautoriteit. "Installeer de Safeonweb extensie in je browser. Deze zal je waarschuwen als je een onveilige website bezoekt en wanneer het gevaarlijk is om je gegevens in te voeren", zo laat Safeonweb weten. Of er ook nog een extensie voor Mozilla Firefox komt is onbekend.