Experiment met digitale meldplicht bestaat uit kastje dat vingerafdruk leest

De gemeenten Rotterdam, Leeuwarden en Utrecht gaan volgende maand experimenteren met een digitale meldplicht voor personen met een stadionverbod, waarbij er wordt gewerkt met een klein draagbaar kastje dat de vingerafdruk van de persoon in kwestie leest. Met deze 'Mini-ID' kunnen meldplichtigen zich melden en wordt geregistreerd als iemand zich niet aan het gebiedsverbod houdt.

Een digitale meldplicht is wettelijk al mogelijk maar wordt volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid in de praktijk nog niet opgelegd omdat de techniek nog in ontwikkeling is. Het ministerie gaat samen met de drie genoemde gemeenten de Mini-ID testen. In het experiment wordt gekeken naar onder meer de betrouwbaarheid van het systeem, veiligheid en privacy van de gebruikers.

In de eerste fase van het experiment gaan tien vrijwilligers van de deelnemende organisaties de Mini-ID bij zich dragen. Zij krijgen een fictief gebiedsverbod en moeten zich in een periode van twee maanden op bepaalde momenten melden. In deze fase testen de proefpersonen de technische en organisatorische werking van de Mini-ID.

Tijdens de tweede fase van het experiment gaan personen die daadwerkelijk een gebiedsverbod met een meldplicht hebben de Mini-ID gebruiken. In deze fase nemen naast proefpersonen meldplichtigen deel uit de drie gemeenten die daadwerkelijk een gebiedsverbod in combinatie met een meldplicht opgelegd krijgen.