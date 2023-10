Mozilla gaat cookiebanners blokkeren bij Duitse gebruikers Firefox 120

Volgend maand gaat Mozilla bij Duitse gebruikers van Firefox 120 standaard de cookiebanners blokkeren waarmee websites aan bezoekers toestemming vragen voor het plaatsen van cookies, zo blijkt uit een melding op Bugzilla. Vooralsnog wordt de feature alleen in Duitsland ingeschakeld en zullen andere landen op een later moment volgen. Gebruikers kunnen de optie wel zelf inschakelen via about:config en dan de optie cookiebanners.service.mode op 1 te zetten. Daarnaast worden standaard alleen cookiebanners geblokkeerd die een optie bieden om ze te weigeren.

Op dit moment moeten gebruikers vaak nog een extensie installeren om de pop-ups niet meer te zien, maar Mozilla liet eerder al weten dat het de functionaliteit standaard vanuit de browser toegankelijk wilde maken. Eerder dit jaar verscheen er een testversie van Firefox die gebruikers via "Cookie Banner Handling" liet aangeven dat ze alles willen blokkeren, er niets wordt gedaan, of dat alles wordt geweigerd en anders alles wordt geaccepteerd.

Omdat het kan dat Firefox niet alle cookiebanners goed herkent kunnen gebruikers hier via GitHub melding van maken. Firefox 120 staat gepland voor 21 november. Waarom de feature eerst alleen in Duitsland wordt ingeschakeld laat Mozilla niet weten. Inmiddels zijn er ook al verschillende andere browsers die cookiebanners blokkeren, waaronder Brave en de DuckDuckGo-browser.