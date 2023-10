UWV moet slachtoffer datalek schadevergoeding van 500 euro betalen

Het UWV moet een slachtoffer van een datalek een schadevergoeding van vijfhonderd euro betalen, zo heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld. Het slachtoffer eiste een vergoeding van drieduizend euro, het UWV wilde 250 euro betalen. Het datalek ontstond in 2021 doordat het UWV vijf brieven met procedurele aanschrijvingen en medische gegevens van het slachtoffer naar een verkeerd adres stuurde.

Naar aanleiding van het datalek vroeg het slachtoffer om een schadevergoeding. Het UWV bood een bedrag van 250 euro aan, maar het slachtoffer dacht aan een bedrag van drieduizend euro. Dat wilde het UWV niet betalen, waarop het slachtoffer naar de rechter stapte. Volgens de rechter speelt in deze zaak dan ook alleen de hoogte van de schadevergoeding. "Eiseres heeft gesteld dat het door verweerder aangeboden bedrag in geen verhouding staat tot de angsten en depressies die eiseres heeft moeten doorstaan", zo laat de rechter in het vonnis weten.

Het slachtoffer heeft psychiatrische klachten en de door het datalek veroorzaakte problemen hadden een grotere impact op haar dan bij gezonde mensen het geval zou zijn, zo stelde de rechter. Daarbij wees het slachtoffer ook naar een rapport van haar behandelend psycholoog. Het datalek heeft ook een negatieve invloed gehad op haar gezondheidstoestand en daarmee op het herstel van haar arbeidsongeschiktheid.

Het UWV verklaarde dat het op 250 euro uitkwam op basis van eerdere betaalde vergoedingen bij datalekken en dat de enveloppen gesloten retour zijn gestuurd. Ook is niet gebleken dat de informatie door een derde is gebruikt. De rechtbank komt uiteindelijk uit op een vergoeding van vijfhonderd euro en noemt daarbij vooral de gevolgen die het datalek heeft gehad op de psychische problemen van het slachtoffer. Ook moet het UWV de proceskosten betalen.