Politie zet in op digitaal vaardig maken agenten en kunstmatige intelligentie

De politie gaat de komende jaren meer inzetten op het digitaal vaardig maken van agenten en het toepassen van kunstmatige intelligentie. "Het digitaal vaardig maken van onze mensen is onmisbaar bij de beweging naar een digitaal getransformeerde organisatie. Daarom werken we ook hard aan vernieuwd basispolitieonderwijs. Digitale vaardigheden worden ook in ons onderwijs een groter onderdeel van het politiewerk", zegt Theo van der Plas is portefeuillehouder en programmadirecteur Digitalisering en Cybercrime bij de politie.

Eind september verscheen er een Position Paper van de politie en regioburgemeesters, waarin wordt opgeroepen tot het investeren in kennisopbouw, technologie en datagedreven werken en het aantrekken van extra specialisten. Ook de Centrale Ondernemingsraad (COR) benadrukt dat het zeer belangrijk is om te investeren in de digitale vaardigheden van alle politiemedewerkers. "Hierbij hoort ook het verhogen van de digitale volwassenheid van onze huidige politiesystemen."

Zo wil de politie meer met kunstmatige intelligentie gaan doen. "Daarom werken we hard aan het in huis halen van digitale expertise en werken we samen met de wetenschap om zo mee te kunnen bewegen in een digitaal transformerende wereld", merkt Van der Plas op. "In de toekomst kan AI ook preventief helpen bij bijvoorbeeld stalking of contraterrorisme. Door zo goed mogelijk aan risico-inventarisatie te doen, kunnen we relevante signalen ontdekken en daarnaar handelen."

Volgens de programmadirecteur heeft de politie te maken met een kwetsbare balans tussen veiligheid en vrijheid. "We willen burgers zo goed mogelijk beschermen en onze samenleving zo veilig mogelijk maken, maar dat vraagt dat de samenleving ons ook gevoelige informatie toevertrouwt. Informatie over personen helpt ons bij het opsporen van verdachten. Privacy en ethiek zijn daarbij van groot belang."