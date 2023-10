FBI verwacht grootschalig misbruik van kritieke Confluence-kwetsbaarheid

De FBI en het Amerikaanse CISA verwachten grootschalig misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in Atlassian Confluence en roepen organisaties op om de beveiligingsupdate voor het probleem zo snel mogelijk te installeren. Meerdere 'threat actors' hebben de kwetsbaarheid (CVE-2023-22515) als zeroday gebruikt om toegang tot de netwerken van organisaties te krijgen.

Confluence is een door Atlassian ontwikkeld wikiplatform waarmee teams van organisaties kunnen samenwerken. Via het beveiligingslek in de software kan een aanvaller ongeautoriseerde Confluence-adminaccounts aanmaken en zo vervolgens toegang tot de Confluence-installatie krijgen. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 10.0.

Ook na het uitkomen van de beveiligingsupdate van Atlassian op 4 oktober blijven er aanvallen plaatsvinden, aldus de FBI en het CISA. Vanwege de eenvoud waarmee de kwetsbaarheid is te misbruiken verwachten de Amerikaanse overheidsdiensten grootschalig misbruik. Naast de waarschuwing zijn er ook verschillende Indicators of Compromise gegeven waarmee organisaties kunnen kijken of hun Confluence-installatie is gecompromitteerd.