Britse overheid geeft tips voor beschermen cloudback-ups tegen ransomware

Bij veel ransomware-aanvallen richten de aanvallers zich vaak op het verwijderen of versleutelen van beschikbare en toegankelijke back-ups, ook die zich in de cloud bevinden. Op deze manier worden getroffen organisaties extra onder druk gezet om toch het gevraagde losgeld te betalen. Aanleiding voor het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) om tips te geven voor het beveiligen van cloudback-ups, zoals het blokkeren van verwijderverzoeken en het standaard aanbieden van een soft-delete optie.

Volgens het NCSC lopen met name back-ups opgeslagen bij cloudproviders risico op aanvallen, tenzij er extra maatregelen worden genomen om ze te beschermen. "Aangezien cloud-gebaseerde back-updiensten niet per definitie bestand tegen ransomware-aanvallen zijn, bevatten deze principes de functies die een dienst zou moeten aanbieden, zodat het bestand is tegen ransomware", zo stelt de Britse overheidsdienst.

De in totaal vijf principes die het NCSC heeft opgesteld gelden zowel voor leveranciers van cloudback-ups als organisaties die hier gebruik van maken. Het gaat dan om het beschermen van back-ups tegen schadelijke acties, zoals verwijderverzoeken. Naast het blokkeren van verwijderverzoeken zodra een back-up is aangemaakt, gaat het ook om het aanbieden van een soft-delete optie, het vertraagd uitvoeren van verwijderverzoeken en geen 'destructieve verzoeken' afkomstig van klantaccounts toestaan.

Ook moeten back-upsystemen zo worden ingericht dat het niet mogelijk is voor een aanvaller om alle toegang van een klant te blokkeren door het gehele klantaccount of individuele gebruikersaccounts te verwijderen. Verder moet de back-updienst het mogelijk voor klanten maken om een back-upversie te herstellen, ook als nieuwere back-ups zijn beschadigd.

Het vierde principe richt zich op de encryptiesleutel van versleutelde back-ups. Die moeten goed worden beveiligd, om te voorkomen dat de aanvaller die kan verwijderen waardoor de data ook niet meer toegankelijk is. Als laatste moet de back-updienst klanten waarschuwen als er wordt geprobeerd om grote aanpassingen door te voeren. "Het gebruik van deze principes om back-ups in de cloud te beschermen is slechts één van de manieren waarop je de weerbaarheid van je organisatie kunt verbeteren", besluit het NCSC.