IT-systemen van rechtbanken in Kansas offline na security-incident

IT-systemen van rechtbanken in de Amerikaanse staat Kansas zijn sinds donderdag 12 oktober offline na een security-incident. Hoewel rechtszaken in de rechtbanken kunnen doorgaan, is de impact van het incident aanzienlijk. Zo moeten de rechtbanken voor meerdere processen die doorgaans digitaal verlopen tijdelijk op papier terugvallen.

De Kansas Judicial Branch meldt dat diverse systemen die de dagelijkse activiteiten van de rechtbanken ondersteunen zijn getroffen. Het gaat onder meer om het IT-systeem waarmee advocaten juridische documenten kunnen indienen, maar ook om casemanagement- systemen en digitale betaalsystemen. Denk daarnaast aan systemen voor het verwerken van huwelijken, het opzoeken van gegevens van advocaten en systemen waarmee rechtbanken in Kansas informatie over rechtszaken openbaar maken.

In de praktijk zorgen de problemen er onder andere voor dat griffiers geen digitale documenten meer in ontvangst kunnen nemen, en advocaten documenten op papier of via fax moeten indienen. Om eventuele problemen die hierdoor ontstaan op te vangen zijn sommige deadlines voor het indienen van documenten verlengd, meldt (pdf) het Hooggerechtshof in Kansas.

Experts ingeschakeld

Details over het security-incident ontbreken. De Office of Judicial Administration in Kansas, dat de rechtbanken in hun dagelijkse activiteiten ondersteunt, onderzoekt het incident momenteel samen met experts. Het is onduidelijk wanneer de getroffen systemen weer beschikbaar zijn.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een security-incident rechtbanken in de VS treft. Twee weken geleden trof een dergelijk incident ook al rechtbanken in het noordwesten van de Amerikaanse staat Florida. Deze aanval is later opgeëist door de ransomwaregroepering ALPHV, ook bekend als BlackCat.