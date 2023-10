Ministerie kijkt naar mogelijkheden van digitalisering in de jeugdzorg

Het gebruik van apps, wearables, zorgrobots en uitwisseling van gegevens tussen systemen en toepassingen kunnen helpen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, zo stelt demissionair staatssecretaris Van Ooijen van het ministerie van Volksgezondheid (pdf). Het ministerie liet KPMG onderzoek uitvoeren naar digitalisering in de jeugdzorg. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van digitale apps, wearables en zorgrobots.

"Door middel van wearables kan bijvoorbeeld de veiligheid van een cliënt in de gaten gehouden worden en tijdig worden ingegrepen als het geregistreerde patroon afwijkt van het normale patroon", aldus Van Ooijen. Hij stelt ook dat digitale apps en platformen sneller informatie tussen cliënt en zorgverlener kunnen uitwisselen. Daarnaast kunnen apps jongeren meer inzicht in de eigen mentale weerbaarheid geven en als hulpmiddel bij het voeren van gesprekken dienen.

In het rapport van KPMG (pdf) wordt onder andere gesproken over leefstijlmonitoring. Dit is een netwerk van sensoren in de woning waarmee gedrag van zorggebruikers gemonitord kan worden. De sensoren bevinden zich in alle ruimtes van de woning waar de bewoner het meest aanwezig is. Hierdoor kunnen bepaalde activiteiten en bewegingen continu geregistreerd worden. "Door middel van sensoren en AI kan onderzocht worden of het gedrag van de cliënt overeenkomt met het normale leefpatroon. Afwijkingen kunnen erop wijzen dat de cliënt zorg nodig heeft", aldus het rapport.

De onderzoekers merken op dat 'datagedreven innovaties' grote hoeveelheden data opleveren. "Het is van groot belang dat deze data op een veilige manier in systemen verwerkt wordt waarbij de privacy van de zorggebruiker beschermd blijft. Een veilige data-infrastructuur, met beperkte toegang en regelmatige controles voor wat betreft herleidbaarheid van data, is een belangrijke randvoorwaarde."

De staatssecretaris zegt de opgedane inzichten in het rapport, waaronder de geschetste kansen en belemmeringen, als input mee te nemen voor het opstellen van beleid. Daarnaast wijst Van Ooijen naar de nationale visie op het gezondheidsinformatiestelsel, waarin digitalisering ook een belangrijke rol speelt.