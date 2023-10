Rechtszaak tegen Amazon over illegaal verzamelen persoonsdata gaat door

De Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) gaat door met haar rechtszaak tegen Amazon over het op illegale wijze verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van Nederlandse gebruikers. Vandaag brengt de stichting bij de rechtbank in Rotterdam een dagvaarding uit tegen de techgigant. Inmiddels hebben dertienduizend mensen zich bij de massaclaim aangesloten. Eind juni liet de stichting weten dat het een rechtszaak tegen Amazon zou starten.

Volgens SDBN verzamelt en verhandelt Amazon persoonsgegevens zonder dat het hier toestemming van gebruikers voor heeft. "Bovendien heeft het bedrijf veel geld verdiend met het commercialiseren van jouw (privacygevoelige) gegevens. Dat vinden we oneerlijk. Hoog tijd dus om Amazon tot de orde te roepen", aldus de stichting.

Contact tussen SDBN en Amazon heeft de afgelopen maanden niet tot een oplossing geleid. Daarom begint de stichting namens haar achterban een collectieve rechtszaak tegen Amazon. SDBN stelt dat Amazon niet alleen via haar eigen platforms persoonsgegevens verzamelt, maar ook buiten haar eigen websites het surfgedrag van gebruikers volgt, veelal zonder toestemming.

"Op deze manier slurpt het concern een ongekende hoeveelheid vaak zeer gevoelige persoonsgegevens op die worden verwerkt in de profielen van haar accounthouders. Deze profielen worden door Amazon vervolgens ingezet voor de verkoop van online advertentiesruimte aan adverteerders", zo laat de stichting weten. Die stelt ook dat Amazon geen geldige grondslag heeft voor de dataverzameling en dit zonder geïnformeerde toestemming van haar gebruikers doet.

"Als Amazon om inzage in de verwerkte gegevens wordt gevraagd, worden veel verwerkte gegevens door Amazon verzwegen", zo laat de SDBN verder weten. "Amazon heeft de verzamelde persoonsgegevens bovendien naar de VS verzonden zonder de daarvoor vereiste waarborgen. Tot slot is Amazon ook niet in staat gebleken de door haar verwerkte persoonsgegevens veilig te bewaren. Dit heeft de afgelopen jaren al tot tal van grote hacks en datalekken geleid."

Via de rechtszaak wil de stichting dat Amazon hiermee stopt en gebruikers een schadevergoeding betaalt. Aanmelden is voor gebruikers kosteloos. De zaak wordt gefinancierd door een procesfinancier, die een vergoeding van maximaal twintig procent van het compensatiebedrag ontvangt als de claim van de stichting gegrond wordt verklaard. Eerder liet de stichting weten dat op zijn vroegst in 2026 een uitspraak verwacht.