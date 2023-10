'Apple-winkels kunnen iPhones in gesloten verpakking van updates voorzien'

Apple-winkels kunnen mogelijk later dit jaar al iPhones in een gesloten verpakking van updates voorzien, zo stelt Bloomberg. Gebruikers vragen zich nu af of de apparatuur wel echt uitstaat als die wordt uitgeschakeld. Apple heeft zelf nog geen details over het systeem gegeven, maar volgens Mark Gurman van Bloomberg heeft het techbedrijf een apparaat ontwikkeld waar winkelmedewerkers iPhones in een gesloten verpakking op kunnen plaatsen.

Vervolgens zal de iPhone draadloos worden ingeschakeld, geüpdatet en daarna uitgeschakeld, zonder dat het toestel uit de verpakking moet worden gehaald. Apple zou het apparaat voor het einde van dit jaar in de Apple-winkels willen hebben. "IPhones en soortgelijke apparaten staan dus nooit echt "uit", tenzij de batterij leeg is", reageert iemand op Apple Insider.

Op Hacker News wordt onder andere de mogelijkheid besproken om op deze manier malafide updates te installeren, maar dat zou niet kunnen omdat de updates digitaal gesigneerd zijn met een key die alleen Apple heeft, laat een reactie weten. Op Reddit wordt het update-apparaat vergeleken met een speciale MagSafe-oplader. De iPhone herkent de oplader en maakt vervolgens verbinding met het wifi-netwerk van de winkel om iOS te updaten. Zonder uitleg van Apple blijft het speculeren hoe het apparaat precies werkt.