VS zoekt internationale steun tegen betalen van losgeld bij ransomware

Later deze maand komen tientallen landen in Washington bij elkaar om de strijd tegen ransomware te bespreken, en de Verenigde Staten willen dat deelnemers zich in het openbaar uitspreken tegen het betalen van losgeld. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Anne Neuberger zegt tegenover Bloomberg hoopvol te zijn dat de 47 deelnemers aan het International Counter Ransomware Initiative (CRI) van tevoren met een verklaring zullen komen.

Het CRI richt zich op het breed aanpakken van ransomware. Het gaat dan om het tegengaan van het witwassen van losgeldbetalingen, het verstoren van ransomware-operaties en betere samenwerking tussen opsporingsdiensten. Daarnaast wordt diplomatie toegepast om landen aan te pakken die ransomwaregroepen binnen hun landsgrenzen ongemoeid laten. Jaarlijks komen de landen bijeen in Washington. Dit jaar gebeurt dat op 31 oktober.

Volgens Neuberger zijn ransomware-aanvallen zo populair omdat ze winstgevend zijn voor aanvallers. Slachtoffers besluiten vaak dat het eenvoudiger is om het losgeld te betalen en de bedrijfsvoering te herstellen, dan tegen de eisen van de aanvallers in te gaan, zo laat ze weten. Met de gezamenlijke verklaring van de landen moet deze cyclus worden doorbroken. "Losgeld is de reden voor ransomware. Daarom denken we dat dit zo hard nodig is. Je moet de hoofdoorzaak aanpakken en dat is geld."

De verklaring waar het Witte Huis aan werkt zal echter alleen voor overheden gelden, niet voor bedrijven. Neuberger noemt het een eerste stap in een bredere aanpak van het betalen van losgeld aan criminelen. Mochten de landen van tevoren het niets eens over de verklaring kunnen worden, dan zal die tijdens het overleg worden besproken.