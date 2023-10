Medische groothandel Henry Schein getroffen door cyberbeveiligingsincident

Medische groothandel Henry Schein is getroffen door een cyberbeveiligingsincident waardoor het bepaalde systemen heeft uitgeschakeld om de situatie in te dammen, wat tot een verstoring van sommige bedrijfsactiviteiten leidde. Dat laat het bedrijf via de eigen website weten. Henry Schein is naar eigen zeggen de grootste groothandel in de gezondheidszorg ter wereld en levert geneesmiddelen, medische instrumenten, apparatuur, verbruiks- en apothekersartikelen, maar ook zaken als diervoeders, benodigdheden en verzorgingsproducten. Het bedrijf had vorig jaar een omzet van 12,6 miljard dollar.

"Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat wij op zaterdag 14 oktober hebben vastgesteld dat zich bij een deel van onze productie- en distributieactiviteiten een cyberbeveiligingsincident heeft voorgedaan", aldus de verklaring op de website. De groothandel zegt naar aanleiding van het incident voorzorgsmaatregelen te hebben genomen, waaronder het offline halen van bepaalde systemen en andere stappen om de situatie in te dammen.

Dit heeft geleid tot een tijdelijke onderbreking van sommige bedrijfsactiviteiten. "We werken eraan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen zodat we u de service kunnen blijven bieden die u van ons gewend bent." Om wat voor soort incident het precies gaat wordt niet vermeld. In een andere verklaring meldt het bedrijf dat het incident geen gevolgen heeft voor de praktijkbeheersoftware die klanten gebruiken en de situatie wordt onderzocht.