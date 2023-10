Mozilla lanceert Creep-O-Meter: online privacy bereikt 'heel eng' niveau

De privacy op internet heeft een 'heel eng' niveau bereikt, zo stelt Mozilla dat internetgebruikers hier via de nieuw gelanceerde 'Creep-O-Meter' voor wil waarschuwen. De meter is gebaseerd op de bekende Doomsday Clock en meet de dreiging die technologie voor de persoonlijke privacy van personen vormt. Op een schaal van 1 tot en met 100 heeft de meter 75.6 aangetikt.

Om de score te berekenen heeft Mozilla gekeken naar vijf jaar aan data van de 'Privacy Not Included' gids. Via deze gids beoordeelt de Firefox-ontwikkelaar de privacy-impact van technologische producten zoals gadgets, apps en auto's. "We zijn in de 'Age of Creepy' aangekomen, gedefinieerd door een groeiend verlies aan privacy. Bedrijven weten nu meer over ons dan we zelf over ons weten en een gevoel dat hier niets aan te doen is", zegt Mozilla's Jen Caltrider.

Volgens Caltrider hebben consumenten wel degelijk macht en is het belangrijker dan ooit tevoren dat mensen beter gedrag van bedrijven eisen en gekozen politici oproepen om betere wetgeving te maken. Mozilla ziet vooral dat bedrijven steeds meer persoonlijke data verzamelen voor het tonen van gerichte advertenties of het trainen van AI.

Gebruikersgegevens worden 'als nooit tevoren' verzamelt, gedeeld en verkocht, zo claimt de Firefox-ontwikkelaar. Daarnaast zijn er ook steeds minder 'domme' apparaten. Veel producten hebben geen 'offline' mode meer en vereisen een internetverbinding, waardoor gebruikers zich niet voor de dataverzameling kunnen afmelden.