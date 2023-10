Google Play Protect kan onbekende Android-apps nu in real-time scannen

Google Play Protect, de in Android ingebouwde virusscanner, biedt gebruikers nu ook de mogelijkheid om onbekende apps voor de installatie in real-time te scannen. De virusscanner kan gebruikers waarschuwen voor malware op hun telefoon, de installatie van een malafide app blokkeren of dergelijke apps automatisch uitschakelen.

Volgens Google proberen cybercriminelen door middel van apps die buiten de Play Store worden aangeboden telefoons te infecteren. Zo worden gebruikers via social engineering verleid om malafide apps te downloaden, aldus het techbedrijf. Wanneer gebruikers een bekende malafide Android-app willen installeren geeft Play Protect hiervoor al een waarschuwing.

Om ook onbekende malafide Android-apps te herkennen heeft Google de mogelijkheden van de ingebouwde virusscanner uitgebreid. Die kan nu ook op 'codeniveau' een scan van de app uitvoeren, om zo nieuwe malafide apps te herkennen. Wanneer gebruikers een onbekende app willen installeren zal Play Protect de gebruiker vragen of die een scan wil uitvoeren. Google zal de nieuwe scanmethode als eerste naar Androidtelefoons met Google Play Services in India uitrollen, waarna de komende maanden andere landen volgen.