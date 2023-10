Politiediensten halen website RagnarLocker-ransomware offline

Tijdens een internationale politieoperatie is de website van de criminelen achter de RagnarLocker-ransomware offline gehaald. Verschillende beveiligingsonderzoekers delen op X screenshots van de website, waarop een bericht van internationale politiediensten is te zien, waaronder de Nederlandse politie. Volgens het bericht is de website, die op het Tor-netwerk draait, als onderdeel van een gecoördineerde politieoperatie tegen de RagnarLocker-groep offline gehaald.

Details over de operatie zijn nog niet beschikbaar. Een woordvoerder van Europol laat tegenover TechCrunch weten dat de opsporingsdienst bij de operatie tegen de ransomwaregroep betrokken is en dat Europol de takedown vrijdag bekend zal maken, als alle acties van de operatie zijn afgerond. De ransomwaregroep is sinds april 2020 actief en wist sindsdien onder andere drankenproducent Campari, gameontwikkelaar Capcom, geheugenfabrikant ADATA, de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP en reisorganisatie CWT te infecteren. CWT betaalde naar verluidt 4,5 miljoen dollar losgeld.