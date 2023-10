Cisco meldt misbruik van oud IOS XE-lek dat aanvaller rootrechten geeft

Aanvallers maken misbruik van een twee jaar oude kwetsbaarheid in IOS XE waardoor het mogelijk is om rootrechten op gecompromitteerde systemen te krijgen. Het gaat hier om een andere kwetsbaarheid dan het zerodaylek waardoor al 42.000 IOS XE-systemen van een backdoor zijn voorzien. Cisco IOS XE is het besturingssysteem dat op de switches en routers van het netwerkbedrijf draait.

In maart 2021 kwam Cisco met een beveiligingsupdate voor een kwetsbaarheid aangeduid als CVE-2021-1435. Via dit beveiligingslek kan een geauthenticeerde aanvaller op afstand willekeurige commando's injecteren die als root worden uitgevoerd. Op het moment dat Cisco met de update kwam werd er nog geen misbruik van het beveiligingslek gemaakt. Dat is inmiddels wel het geval, zo laat het netwerkbedrijf in een update van het beveiligingsbulletin weten.

Details over de aanvallen zijn niet door Cisco gegeven. De melding valt echter samen met actief misbruik van een zerodaylek in Cisco IOS XE (CVE-2023-20198) waarvoor nog geen update beschikbaar is. De Amerikaanse overheid heeft federale instanties opgedragen om de patch voor CVE-2021-1435 voor 9 november geïnstalleerd te hebben.