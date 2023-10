Zes procent geldautomaten Geldmaat kampte vorige maand met storing

Bijna zes procent van de geldautomaten van Geldmaat kampte vorige maand met een storing. In totaal ging het om zo'n 6700 storingen. Geldmaat telt 3500 automaten. Zevenhonderd storingen duurden langer dan 24 uur. Van de 3500 automaten waren er afgelopen maand duizend storingsvrij. Dat blijkt uit cijfers die de NOS samen met regionale omroepen verzamelde. Geldmaat verzorgt de geldautomaten van ABN Amro, ING en Rabobank.

Er is afgesproken dat niet meer dan 2,5 procent van de geldautomaten buiten werking mag zijn, zodat contant geld goed beschikbaar blijft. Dat was vorige maand echter 5,7 procent. Voor geldautomaten waarbij in de buurt geen andere automaat aanwezig is geldt een streefcijfer van zelfs twee procent. Dat was afgelopen september bijna vijf procent. Met name in Limburg en Zuid-Holland kampen geldautomaten vaak met storingen. Volgens Geldmaat is een specifiek onderdeel van de automaten lastig te verkrijgen, waardoor storingen niet snel konden worden verholpen.