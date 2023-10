Criteo mag van rechter niet zonder toestemming trackingcookies plaatsen

Advertentiebedrijf Criteo mag niet zonder toestemming trackingcookies op de systemen van een man plaatsen omdat dit in strijd met de AVG is, zo heeft de rechtbank Amsterdam in een kort geding bepaald. Criteo plaatst trackingcookies om surfgedrag, interesses en andere gegevens van internetgebruikers te verzamelen en te analyseren voor commerciële doeleinden.

Via de trackingcookies toont Criteo gerichte advertenties. Dat gebeurt door het maken van gebruikersprofielen en het herkennen van gebruikers als zij websites bezoeken. Door gebruik te maken van het Real Time Bidding (RTB)-Systeem wordt een internetgebruiker binnen seconden herkend en krijgt een op hem afgestemde advertentie te zien. Trackingcookies spelen daarbij een essentiële rol.

In juni van dit jaar kreeg Criteo van de Franse privacytoezichthouder CNIL wegens gerichte advertenties een boete van veertig miljoen euro opgelegd. Een Nederlandse burger stuurde Criteo begin augustus een brief dat het advertentiebedrijf zonder toestemming trackingcookies bij hem plaatste en dat het hier per direct mee moest stoppen. Daarnaast moest Criteo stoppen met de onrechtmatige gegevensverwerking en alle verkregen gegevens van de man verwijderen.

Op basis van een deskundigenrapport van de Haagse Privacy Company blijkt dat Criteo inderdaad zonder toestemming trackingcookies plaatst. Volgens Criteo zijn haar partners verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming. Daarnaast zou met het algemene verbod op het plaatsten van cookies, zoals de man eist, de business van Criteo op losse schroeven worden gezet.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat Criteo zich voor het verkrijgen van toestemming niet kan verschuilen achter haar partners. "Criteo moet als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij via de cookies verkrijgt een rechtsgeldige verwerkingsgrondslag hebben", merkt de rechter op. Door zonder toestemming van de man toch cookies te plaatsen heeft het advertentiebedrijf volgens de rechter niet voldaan aan haar wettelijke verplichtingen.

Wereld op zijn kop

Criteo voerde ook nog aan dat het de man twee mogelijkheden heeft geboden waarmee hij zelf kan voorkomen dat hij met trackingcookies gevolgd wordt, maar dat hij er zelf voor kiest deze opties, ongewenste cookies verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen of een “opt-out” instellen voor Criteo-cookies, niet te gebruiken.

Volgens de rechter is dit de wereld op zijn kop. "Niet [eiser] moet actie ondernemen, maar Criteo moet zorgen dat vooraf toestemming van [eiser] wordt verkregen voor de plaatsing van de cookies en het verwerken van zijn persoonsgegevens. Dit verweer wordt dus ook verworpen."

Spoedeisend belang

De rechter stelt ook vast dat Criteo niet van plan is om haar huidige werkwijze te veranderen. "Dat betekent dat het onrechtmatig handelen van Criteo jegens [eiser] niet vanzelf zal stoppen. Dat wordt ook bevestigd doordat [eiser] zelfs na de brief van zijn advocaat van 8 augustus 2023 nog 39 gevallen van schending van het wettelijk toestemmingsvereiste heeft aangetoond. Het gaat hier om een - naar voorlopig oordeel - flagrante schending van de wet."

In tegenstelling tot wat Criteo vindt is er dan ook wel degelijk sprake van een spoedeisend belang zoals de man zegt te hebben, aldus de rechter. Die stelt dat Criteo per direct moet stoppen met het plaatsen van trackingcookies op systemen van de man. Als het dit niet doet moet het een dwangsom van 250 euro per dag betalen, met een maximum van 25.000 euro.

Daarnaast moet het advertentiebedrijf de man binnen zeven dagen inzicht in zijn gegevens geven, anders krijgt het wederom een dwangsom van 250 euro per dag. Daarnaast legt de rechter Criteo ook nog drie andere dwangsommen op van ook elk 250 euro per dag voor het verstrekken van informatie over derde partijen en het verwijderen van gegevens van de man.