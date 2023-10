Beveiligingsonderzoek naar Tor Browser openbaar gemaakt

Door Anoniem: Hoe staat het met de veiligheid van Tor tegen Europese Client-Side-Scanning?

Waarom is het installeren van Tor op Ubuntu zo moeilijk, terwijl de Tor modus in Brave goed werkt?

Sometimes updates in Tor Browser itself will break Tor Browser Launcher. There's a good chance that the problem you're experiencing has already been fixed in the newest version . Try installing from Flatpak (instructions below),

Er is geen plan daartoe, omdat het Tor netwerk het troetelkind is van de westerse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.Are you getting an error?Het beschikbarepakket van deloopt in de Ubuntu repositories vaak achter op de meest recente versie.Het alternatief is hetpakket rechtstreeks van het TorProject.org installleren, maar dan mist men de AppArmor profielen, waardoor men een groter risico loopt om het slachtoffer te worden van een aanval op het Linux systeem.