Britse overheid lanceert gratis 'beschermende' dns-dienst voor scholen

De Britse overheid heeft een gratis 'beschermende' dns-dienst voor scholen gelanceerd, die onderwijsinstellingen moet beschermen tegen malafide domeinen gebruikt bij malware- en phishingaanvallen. Het Domain Name System (DNS) is het systeem en netwerkprotocol dat namen van domeinen koppelt aan ip-adressen en omgekeerd. "Dns laat gebruikers eenvoudig websites en digitale diensten gebruiken. Helaas is dns ook te gebruiken voor malware", aldus het Britse National Cyber Security Centre (NCSC), dat de Protective Domain Name Service (PDNS) ontwikkelde.

De dns-dienst blokkeert toegang tot bekende malafide domeinen. Daarnaast biedt het organisaties informatie over de gezondheid van hun netwerk en geeft ze toegang tot support van het NCSC in het geval van problemen. PDNS was al beschikbaar voor de Britse overheid, hulpdiensten en lokale autoriteiten, maar is nu ook voor scholen toegankelijk onder de noemer 'PDNS for Schools'. De uitrol van de dns-dienst vindt gefaseerd plaats en zal volgend jaar worden afgerond. Op deze manier wil het NCSC naar eigen zeggen de capaciteit van de dienst testen en ervoor zorgen dat het voor verschillende soorten scholen geschikt is.

"Het 'PDNS for Schools' aanbod zal onderwijsinstellingen in het hele VK helpen, en ze automatisch tegen een grote hoeveelheid malafide content beschermen, die voor grote verstoringen, hersteltijd en kosten voor scholen kan zorgen", aldus Sarah Lyons van het NCSC. Wanneer gebruikers een malafide domein bezoeken zullen ze een melding met uitleg te zien krijgen waarom het is geblokkeerd.