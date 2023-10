Amerikaanse overheid lanceert gratis loggingtool 'Logging Made Easy'

De Amerikaanse overheid heeft vandaag een nieuwe versie van de gratis open source loggingtool 'Logging Made Easy' gelanceerd. Logging Made Easy is vooral bedoeld om kleinere organisaties van een basaal loggingsysteem te voorzien. Het logt gebeurtenissen op Windowssystemen in het netwerk en biedt tools voor het bekijken en analyseren van de data. Ook biedt het functionaliteit om aanvallen op systemen te detecteren.

De tool was oorspronkelijk ontwikkeld door het Britse National Cyber Security Centre (NCSC), maar dat besloot afgelopen maart om de stekker uit de software te trekken, om zo de vrijgekomen middelen aan andere initiatieven te besteden. Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security nam de ontwikkeling op zich en heeft nu de eerste versie in eigen beheer gelanceerd.