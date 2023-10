Microsoft opgeroepen 400 miljoen Windows 10-pc's langer te ondersteunen

Nog een kleine twee jaar en dan stopt Microsoft de ondersteuning van Windows 10 Home en Pro, wat inhoudt dat zo'n vierhonderd miljoen computers geen beveiligingsupdates meer ontvangen. Het techbedrijf zou de support echter wegens het milieu en voor mensen met een kleine beurs moeten verlengen, zo vindt de Public Interest Research Group (PIRG). De organisatie startte een petitie die Microsoft hiertoe oproept en door twintigduizend mensen werd ondertekend. De petitie werd deze week aan het techbedrijf aangeboden.

Microsoft biedt gebruikers van Windows 10 de optie om naar Windows 11 te upgraden, maar dat is voor miljoenen computers wegens het ontbreken van de vereiste trusted platform module (TPM) of andere hardware die tekort schiet niet mogelijk. Onlangs bleek uit onderzoek dat honderden miljoenen computers niet aan de vereisten van de nieuwe Windowsversie voldoen.

"Doordat Microsoft Windows 10 in de steek laat kunnen meer computers dan ooit tevoren in één enkele actie overbodig worden", zegt Lucas Rockett Gutterman van PIRG. "Microsoft moet deze beslissing heroverwegen en beveiligingsupdates blijven bieden aan de miljoenen mensen die hun computers niet kunnen upgraden, vanwege hun financiën en het milieu."

Volgens PIRG kan zo'n veertig procent van de één miljard computers niet naar Windows 11 upgraden, wat inhoudt dat als Microsoft de support van Windows 10 stopt deze machines of onveilig zijn of afval worden. "Alle software bereikt een punt waarop de ondersteuning stopt, maar als de gevolgen voor ons milieu zo groot zijn, zouden we het niet moeten accepteren", aldus de petitie.

PIRG wijst ook naar een eerdere beslissing van Microsoft om Windows XP langer te blijven ondersteunen. Daarnaast konden veel systemen bij de lancering van Windows 10 naar deze versie upgraden. "Gegeven deze acties van Microsoft in het verleden, is het verrassend dat het bedrijf de overstap naar Windows 11 forceert. Niet alleen is dit slecht voor consumenten, het is ook slecht voor de planeet, aangezien verouderde computers bijdragen aan onze groeiende bergen van giftig e-waste", aldus Gutterman.