Europees Parlement tegen Brussels plan voor client-side scanning

Het Europees Parlement is tegen een plan van de Europese Commissie om alle chatberichten van Europese burgers door middel van client-side scanning te controleren en als verdacht aangemerkte berichten naar een Europees centrum door te sturen. In plaats van het voorstel van de Commissie te omarmen kwam het Parlement vorige week met een eigen voorstel. Daarin wil het onder andere techbedrijven verplichten om de leeftijd van gebruikers te verifiëren, bijvoorbeeld door middel van DigiD.

Verder moeten de profielen van kinderen op social media standaard zijn afgeschermd en moet erop alle platforms een generieke knop komen waarmee kinderen verdachte situaties kunnen melden. Het scannen van berichten is niet geheel verdwenen. Alleen wanneer opsporingsdiensten kunnen aantonen dat personen in onversleutelde chatgroepen zich schuldig maken aan kindermisbruik kan de rechter de betreffende chatdienst opdragen om de berichten van de groep te scannen en gegevens van deelnemers te verzamelen. Dit scanbevel geldt alleen voor niet-versleutelde chatdiensten.

De Nederlandse Europarlementariër Paul Tang was betrokken bij het voorstel. "Wat hebben we bereikt: bescherming end-to-end encryptie, risicovolle sites, games en apps moeten veilige standaardinstellingen invoeren, een uniforme meldknop op alle gevaarlijke diensten en bij risico op grooming, inzet leeftijdsverificatie", zo laat hij op X weten. Verder komt er geen client-side scanning en massasurveillance.

"Na een jaar onderhandelen bereikten we deze week een deal op de kindermisbruikwet die internet veiliger maakt voor kinderen, client side scanning verbiedt en encryptie beschermt. Het hele EP steunt de deal. De bal ligt nu bij de Raad", aldus Tang. "Met dank aan alle steun is het ons gelukt! Een veiliger internet voor kinderen, zonder afluisterpraktijken. Nu aan DilanYesilgoz om de Raad zover te krijgen." Een dag voor de presentatie van het plan liet Eurocommissaris Johansson, die achter het Brusselse scanplan zit, nog in een blogposting weten waarom ze trots op haar eigen voorstel is.

Beveiligingsexpert Bert Hubert, die onlangs tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer nog voor client-side scanning waarschuwde noemt het positief dat het Europees Parlement tegen de surveillancesoftware is. Wel ziet hij ook problemen met het voorstel van het Parlement. "Leeftijdsverificatie staat altijd op gespannen voet met de online anonimiteit, bijvoorbeeld als je er je DigiD voor moet aanleveren", stelt hij tegenover de Volkskrant.