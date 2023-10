Duitse gemeenten zonder systemen na ransomware-aanval op it-provider

Tientallen Duitse gemeenten in Zuidwestfalen zitten door een ransomware-aanval op hun it-dienstverlener zonder telefoon, e-mail en systemen. In Duitse media wordt over minstens zeventig gemeenten gesproken die vanwege de aanval onder andere op papier en typemachines zijn teruggevallen. De gemeenten zelf spreken in hun berichtgeving richting burgers over 'volledige it-uitval'.

De ransomware-aanval was gericht tegen Südwestfalen-IT (SIT), een stichting die voor 72 aangesloten gemeenten de it-dienstverlening verzorgt. Door de aanval kan lokaal bestuur geen gebruikmaken van systemen en handelingen uitvoeren, aldus een uitleg op de website van SIT. Het gaat onder andere om het afgeven van vergunningen. De getroffen gemeenten communiceren nu onder andere via Facebook met hun inwoners en laten weten dat gemaakte afspraken niet kunnen doorgaan.

De aanval deed zich voor in de nacht van zondag op maandag, waarbij er allerlei data werd versleuteld. De Duitse politie meldt dat het een onderzoek naar de aanval is gestart. Wanneer de systemen zijn hersteld en of er gegevens zijn gestolen is op dit moment onbekend. SIT zegt dat het met een update komt zodra meer informatie bekend is.