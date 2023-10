Google Chrome gebruikt nu standaard voor alle verbindingen https

Google heeft besloten om bij alle gebruikers nu standaard https voor alle verbindingen te gebruiken. Wanneer gebruikers op een http-link klikken maakt de browser er automatisch https van. Alleen als de betreffende website geen https ondersteunt wordt er vervolgens op http teruggevallen. Volgens Google werkt de techniek in bijna alle situaties, behalve als de site zoals gezegd geen https aanbiedt.

"Browsers versturen nog steeds onveilige http requests naar websites die https ondersteunen, tenzij de sitebeheerder de nodige configuraties heeft doorgevoerd en hun site aan de HSTS preload list heeft toegevoegd", aldus Google in een uitleg over HTTPS Upgrade, zoals de feature in de browser wordt genoemd. HTTP Strict Transport Security (HSTS) zorgt ervoor dat websites die via HTTPS te bezoeken zijn alleen via HTTPS worden bezocht.

De HSTS preload list die Google noemt bevat hostnames waarvoor de browser automatisch een https-verbinding afdwingt. Het kan echter voorkomen dat een gebruiker iets via http laadt vanaf een website die HSTS ondersteunt, maar nog niet eerder is bezocht en ook niet op de preload list staat. Een ander scenario is wanneer er een website wordt bezocht die de gebruiker van http naar https redirect, maar geen HSTS gebruikt, of een site die zowel http als https ondersteunt, maar geen redirect van http naar https doet.

Via de preload list worden websites meteen via https geladen, maar die lijst is niet allesomvattend. Via HTTPS Upgrade wordt er altijd https gebruikt, en zal http als fallback optie worden gebruikt. Google besloot de feature eerder dit jaar eerst in versie 115 van de browser te testen, maar heeft die begin deze maand onder alle gebruikers uitgerold, zo laat Chris Thompson van Google weten. De feature is één van de maatregelen waar Google mee bezig is om http-verkeer te verminderen.